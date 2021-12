Zoe Bäckstedt heeft op haar 17de al eerste zege bij de dames beet: "Ik leer veel van de eliterensters"

Zoe Bäckstedt, onthoud die naam. We kunnen het niet genoeg zeggen. Zelfs bij de elite klopt de 17-jarige renster al op de deur. Weliswaar vooral als de echte toppers ontbreken, maar het is desalniettemin enorm knap dat ze nu al haar eerste zege bij de elite beet heeft.

Bäckstedt was een klasse te sterk voor de tegenstand die opdaagde in Essen, al hakte de cross er wel in. "Ze hebben het vrij zwaar gemaakt en dan had je nog al die modder. Dan moet je veel druk zetten op de onderrug, dat kon ik wel voelen. Ik ben wel blij met hoe de hele cross gegaan is. Het was lastig, maar de toprensters waren hier niet en ik kon met de andere rensters de strijd aangaan", legde de winnares uit aan Wielerkrant.

Gezien het deelnemersveld moest ze ook wel met ambitie afzakken naar de Belgisch-Nederlandse grens. "Ik ging voor minstens het podium. Ik weet dat de andere meisjes die ook voor het podium gingen heel sterk zijn." Die konden haar echter niet kloppen. Vooral bij de looppassages maakte Bäckstedt indruk. "Ik ben vrij goed in het lopen. Ik deed vroeger in school nog wat cross-country veldlopen."

VREUGDE BIJ TORMANS-ACROG

En dus werd het winst. Niet enkel voor haar, maar ook voor Tormans-Acrog. Mooi toch in een Ethias Cross. "Ja, de ploeg is heel blij voor mij", weet de jonge Britse. Zeker omdat het een overwinning bij de elite is, terwijl ze eigenlijk nog maar junior is.

En in andere crossen neemt Bäckstedt het dus wel op tegen die toprensters uit het veld. "Het is goed voor mij en voor mijn ontwikkeling als renster. Ik leer veel van de lijnen te volgen van de eliterensters. En ook door gewoon te kijken hoe zij rijden. Daar geniet ik van, maar ik wil het vooral goed doen bij de junioren in de Wereldbekercrossen."