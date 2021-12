Wout van Aert blij met parcours: "Italianen weten hoe ze de show moeten verzorgen"

Wout van Aert pakte in Val di Sole uit met een nieuwe knappe overwinning. Hij was laaiend enthousiast over het parcours.

Wout van Aert kon na een moeilijke start snel de cross in handen nemen. “Ik startte op de tweede rij, maar ik wist dat het heel belangrijk was om goed in het veld te duiken. Alleen had iedereen dat goed begrepen”, zegt Van Aert na afloop van de cross.

“De eerste bochten was het wringen, maar daarna kon de strijd beginnen eens ik in de top vijf zat. Op de schuine strook langs het water probeerde ik de hele tijd te rijden, ja. Tegen beter weten in misschien, want de strook was vertrappeld door renners die er liepen. Het spoor was door voetstappen niet meer te herkennen.”

Michael Vanthourenhout kon dicht bij Van Aert blijven. “Het is een technische renner en op dit parcours waren er maar een paar stroken waar je echt goed kon doorrijden. Het was een kwestie van een opening creëren met hem en dan de foutjes te beperken.”

“Ik vind dit parcours geslaagd. Er waren veel Italianen op de afspraak, en die weten hoe ze de show moeten verzorgen. Ik heb er enorm van genoten.”