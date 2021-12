🎥 "Lieveling van Tom, wie hem vergezelde, reed voor spek en boonen": E3-parcours op schitterende wijze voorgesteld

De E3 Saxo Bank Classic is in 2022 weer één van de klassiekers om naar uit te kijken. Het parcours voor de volgende editie is alvast door de organisatie officieel voorgesteld en tevens in een heerlijk filmpje gegoten. Zeventien hellingen liggen op de renners te wachten.

Een filmpje van vijf minuten neemt u mee langs alle hellingen die de renners moeten beklimmen in de E3 Saxo Bank Classic van 2022. De theatrale muziek hoort erbij, net als de poëtische omschrijving die voor elke helling bedacht werd. Deze omschrijvingen werden ingesproken door Michel Wuyts. Over de Taaienberg, helling nummer 8, zegt Wuyts bijvoorbeeld: "De lieveling van Tom, wie hem vergezelde, reed voor spek en Boonen." De volledige E3 mag overigens beschouwd worden als één van de lievelingskoersen van Tom Boonen: hij won de wedstrijd liefst vijf keer. E3 Saxo Bank Classic - Parcours 2022



Ook beelden uit de vorige editie van de E3 Saxo Bank Classic, gewonnen door Kasper Asgreen, mochten niet ontbreken. De Tiegemberg is de laatste helling die de deelnemers in 2022 voor de kiezen krijgen. Nadien gaat het richting de traditionele aankomst in Harelbeke. De E3 Saxo Bank Classic staat volgend jaar op vrijdag 25 maart op de kalender.