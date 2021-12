Rémi Cavagna geopereerd na aanrijding op trainingskamp, dokters houden hem nauwlettend in de gaten

Tijdens een trainingskamp van Deceuninck-Quick-Step in Spanje zijn Mauri Vansevenant en Rémi Cavagna betrokken geraakt bij een ongeval. De schade bij Cavagna was groot, nu is er meer nieuws.

Een serieuze streep door de rekening van Mauri Vansevenant en Rémi Cavagna met het oog op komend seizoen was het. Opvolging Op een trainingskamp van Deceuninck-Quick-Step zijn ze namelijk betrokken geraakt bij een ongeval, waardoor hun voorbereiding op het nieuwe seizoen deels in het water lijkt te vallen. Cavagna werd ondertussen geopereerd aan een gebroken ruggenwervel. De operatie zou gelukt zijn, maar zijn herstel wordt nu verder opgevolgd door de dokters. Dat laat het team weten.