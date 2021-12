Onder andere coronabesmetting ligt mee aan basis van vroegtijdig einde veldritseizoen Joris Nieuwenhuis

Het veldritseizoen zit er reeds op voor Joris Nieuwenhuis. De Nederlander liep een coronabesmetting op. Dit in combinatie met rugklachten zorgde voor een periode waarin Nieuwenhuis slechts beperkt kon trainen. Zijn herstel krijgt de prioriteit.

"Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar het voelt alsof het de juiste is. Het is ook een opluchting", beschrijft Nieuwenhuis het besluit om reeds vroegtijdig een punt te zetten achter zijn veldritseizoen. "We hebben met de ploeg zo hard gewerkt om vorm op te bouwen in de loop van het veldritseizoen. Na dat seizoen te starten met rugproblemen en vervolgens Covid-19 te krijgen, was het niet makkelijk om een solide vorm te behouden."

NIET OVERHAASTEN

Aangezien het zo niet mogelijk was om de vooropgestelde doelen te halen, is het beter om de switch naar de weg te maken. Langzaam maar zeker. "We gaan ons niet overhaasten en gaan onze tijd nemen om het wegseizoen voor te bereiden. Momenteel gaat alles goed op trainingskamp", laat Nieuwenhuis weten.

Nieuwenhuis heeft zo slechts aan zes veldritten meegedaan dit seizoen. Zijn beste notering kwam er in de Kermiscross in Ardooie. Daar werd hij vierde, elf seconden scheidden Nieuwenhuis van een podiumplek. Op het EK was hij met zijn achtste plek goed voor een toptiennotering.