Wout van Aert gaat tegenwoordig vaak lopen: "Ik raad het niet aan"

Wout van Aert last in zijn trainingen tegenwoordig heel vaak lopen in. Heel wat renners kiezen daar tegenwoordig voor.

“Er is een duidelijke trend”, zegt trainer en bewegingswetenschapper Paul Van Den Bosch van Energy Lab aan HLN. “Lopen is zeer goed voor het cardio-vasculair systeem. Het stimuleert het hart, de bloedsomloop en het ademhalingssysteem. In die zin is het heel goed voor de algemene conditie.”

Het lijkt ideaal voor wielrenners, maar dat is het niet. “Lopen is heel goed voor renners die het gewoon zijn om te lopen. Wie het nooit doet en plots twee of drie keer in de week gaat lopen, riskeert heel snel geblesseerd te raken. De kans op overbelasting van botten, pezen, voeten, enkels en knieën is dan zeer groot. Ook in het seizoen raad ik het niet aan. Ik vind het vooral een goeie wintertraining.”

Dat deden Roger De Vlaeminck en zijn broer Erik vijftig jaar geleden al tijdens hun wintertrainingen. “Zij waren de pioniers. De trend die we vandaag zien in het wielrennen gaat terug tot de jaren zeventig en de broers De Vlaeminck. Zij waren een van de eersten die op regelmatige basis gingen lopen.”