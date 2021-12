Adrie over de val van zijn oudste: "Zou me verwonderen moest Mathieu na eerste paar crossen niet aansluiten bij Wout"

De eerste cross van Mathieu laat nog even op zich wachten, het eerste duel met Wout dus ook. Adrie van der Poel geeft enige duiding bij de val die Mathieu nog een week langer uit het veld weghoudt en bij zijn verwachtingen voor de komende weken.

Adrie van der Poel komt in Het Laatste Nieuws terug op een valpartij van Mathieu in het bos. "David is hem moeten gaan halen. Zijn knie zwol op - wat in het verleden vaker gebeurde na een crash - en er is wat dood vlees weggeknipt. Voorts viel de schade wel mee. Maar hij heeft daar voorzichtiger leren mee omspringen."

Daardoor komt hij dit weekend ook niet aan de start van een cross. "Fietsen lukte aanvankelijk niet echt, maar na een dag of vijf voelde hij zich beter besloot hij om toch nog even op stage te kunnen vertrekken. Hij had misschien wel kunnen rijden in Rucphen en Namen. Maar niet aan 100%. Zie je de krantenkoppen al?"

STARTPOSITIE

Die druk, dat hoort erbij. Wout van Aert heeft laten zien dat hij er van in het begin staat. Sluit Mathieu van der Poel straks naadloos bij hem aan in het veld? "Die eerste paar crossen misschien nog niet. Dat zal dan vooral met zijn startpositie te maken hebben. Daarna zou het me verwonderen moest dat niet het geval zijn."