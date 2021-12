Tom Pidcock heel eerlijk na tweede plaats in Namen: "De tank was leeg, nog werk aan de winkel"

Tom Pidcock gaf na zijn tweede plaats in Namen eerlijk aan waarom hij niet gewonnen had: de tank was leeg. Dat was bij Michael Vanthourenhout wel eventjes anders, die bleef maar doorgaan. Dat was bij Pidcock niet mogelijk, na zijn inspanningen een dag eerder.

"Ik maakte wat foutjes en vooral: de tank was leeg", verklaarde Pidcock voor de UCI-microfoon waarom hij naast de overwinning had gegrepen. "Na die laatste fout was het voorbij voor mij en kon ik niet meer pushen. Michael reed een fantastische race."

Pidcock was al blij dat hij zich finaal nog in de debatten kon mengen voor de prijzen, want dat zag er op een bepaald moment niet zo naar uit. "Ik dacht al dat de cross voorbij was toen Toon Aerts een halve minuut was weggereden. Ineens zaten we weer in zijn wiel. Ik wou dan iets te hard pushen."

Twee veldritten in één weekend is nog zwaar

Met een eerste en een tweede plek was dit lang geen verkeerd weekend voor Pidcock. De cross in Namen is wel serieus in de benen gekropen. "Er is nog wel wat werk aan de winkel. Twee veldritten in één weekend is toch nog wat zwaar."

De grote publieke belangstelling in Namen kon hij dan wel weer appreciëren. "Het was echt ongelooflijk, heel leuk om in deze sfeer te rijden. Heel veel mensen waren superblij dat ze naar de wedstrijd konden komen kijken. Het was mooi om daar deel van uit te maken."