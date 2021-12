Wout van Aert wil volgend seizoen vol voor de groene trui gaan in de Tour de France: "Het is iets waarvoor ik wil gaan"

Wout van Aert heeft een duidelijk doel voor volgend jaar. De Belgische renner van Jumbo-Visma heeft op het Sportgala van zondagavond namelijk uitgelegd dat hij vol voor de groene trui wil gaan in de Tour de France.

Jumbo-Visma zal volgend seizoen met verschillende doelen afzakken naar de Tour de France. Ze zullen namelijk op de gele trui jagen met renners als Roglic, Vingegaard en Dumoulin, maar ook de groene trui staat op de verlanglijst.

Wout van Aert wil namelijk vol voor de puntentrui gaan. "Het is iets waar ik voor wil gaan. Het is belangrijk om doelen voor jezelf op te stellen en dat andere mensen het niet doen. Zo is het makkelijker om mezelf af te schermen voor de druk van buitenaf", aldus Wout van Aert en staat te lezen bij Het Nieuwsblad.