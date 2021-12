🎥 Weg naar de groene trui en evenaring van record Merckx: bekijk volledige Tour-docu van Deceuninck-Quick.Step

De Tour de France van 2021 was als een sprookje voor Deceuninck-Quick.Step. Kon Merckx' record geëvenaard worden door Mark Cavendish? Het was een verhaal dat de hele wielerwereld in de ban hield. Het antwoord was positief en ook de groene trui ging opnieuw mee met de Wolfpack.

In een documentaire van drie afleveringen neemt Deceuninck-Quick.Step u mee voor een blik achter de schermen bij het team tijdens de Tour de France. Zo wordt het verhaal verteld van de snelle ritzege voor Alaphilippe en vooral van Cavendish die sprint als vanouds en zo op recordjacht gaat. De balans aan het einde van de rit oogde als een sprookje: Cavendish won in totaal vier ritten en zit zo aan 34 Tourritzeges, evenveel als Eddy Merckx. Ook de groene trui was voor de rappe man uit Man, die oorspronkelijk niet eens was opgenomen in de Tour-selectie. Deceuninck-Quick.Step heeft nu ook de derde aflevering van 'The Wolfpack Insider: Tour de France' online geplaatst, waardoor de volledige docu te bekijken is.