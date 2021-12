📷 Nog 100 dagen en het is zo ver: dan staat de volgende editie van de Ronde van Vlaanderen op het programma

Binnen exact 100 dagen staat een nieuwe editie van de Ronde van Vlaanderen op het programma. Het nieuws werd door de Ronde van Vlaanderen zelf bekendgemaakt op Twitter. "Geen beter kerstcadeau dan dit, toch?", aldus de twitterpagina van Vlaanderens Mooiste.

😍 No better Christmas present than this, right? 🎁 #RVV22 pic.twitter.com/AUIAAL5iLw