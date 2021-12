Egan Bernal heeft perfect begrepen wat 'Christmas spirit' inhoudt en deelt geschenken uit aan kinderen

De 'Christmas Spirit', Egan Bernal is er zeker een toonbeeld van. Geschenken aan kinderen uitdelen is uiteraard een hele mooie manier om deze kerstperiode door te brengen. In het bijzonder zijn eigen regio zit nog altijd in het hart van Bernal.

Op 24 december heeft Bernal samen met zijn moeder, jongere broer en vrienden 800 cadeautjes gaan uitdelen aan kinderen in de streek in Zipaquirá waar de wielrenner is opgegroeid. Het is ook niet de eerste keer dat de renner van Ineos dit gedaan heeft. "Het is een leuke traditie om geschenken uit te delen aan kinderen in de buurt waar ik ben opgegroeid", vertelt Bernal in een Instagram-video. "Terugkeren naar mijn thuisomgeving, om een beetje geluk te verspreiden onder deze kinderen, verwarmt mijn hart." EMOTIONEEL BETROKKEN "Het is niet iets dat ik doe om aandacht te krijgen, maar het is iets dat ik graag doe", benadrukt de Colombiaan. "Ik ben emotioneel nog altijd betrokken bij deze buurt."