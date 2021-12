Spaanse veldrijder zou wonen in België wel zien zitten en heeft hier een fanclub: "Het is echt gek"

Er zijn in het veldrijden nog wel wat aparte verhalen op te dissen. Zoals dat van de Spaanse crosser Mario San Millan. Het leven in België bevalt hem wel en hij heeft hier ook de steun van zijn supporters. Dat is in de loop van de jaren gegroeid.

In een reportage van Sporza komt de 24-jarige San Millan aan het woord. Hij komt met zijn ploegmaats al vijf jaar in ons land crossen tijdens de kerstperiode. Ze verblijven in Lier. "Het is hier heel gezellig in België", moet de crosser die in zijn thuisland dit seizoen al tweemaal goed was voor een podiumplek lachen. "Misschien kom ik hier in de toekomst wel wonen. Ook het Belgische volk vind ik geweldig."

Want aan steun van de fans is er zeker geen gebrek. "In Loenhout begonnen enkele jongeren 3 jaar geleden te supporteren voor mij. "Komaan Mario", riepen ze. Ik dacht: "Wie zijn die mensen?" Het jaar daarna hadden ze zelfs vlaggen bij. Het is echt gek. Ik heb hier een fanclub."

DENDERMONDE

Die fans kunnen nu wel even niet naar de cross komen. Op tweede kerstdag staat San Millan aan de start in Dendermonde. "Dendermonde is plat. Er zijn twee heuvels, die je op kan fietsen. Maar vorig jaar was het zo modderig dat je de heuvels moest oplopen met de fiets op je schouder."