Winnaar van de Grote Prijs Michel Wuyts eindelijk onthuld

Tijdens het WK in Vlaanderen vond nog een andere 'wedstrijd' plaats: de Grote Prijs Michel Wuyts. Een koers in de koers tijdens WK-wegrit voor de heren elite. Enkele maanden later is ook de winnaar van de Grote Prijs Michel Wuyts bekend.

We stonden op 26 september 2021 's ochtends in Antwerpen te wachten in de mixed zone om te horen hoe de verschillende kanshebbers op de wereldtitels naar het WK hadden toegeleefd. We werden daar ook vergezeld door Luc Haeken, initiatiefnemer achter de Grote Prijs Michel Wuyts.

Haeken vroeg de renners of ze Wuyts kenden, wat ze van hem vonden en wat hun ambities waren in de Grote Prijs Michel Wuyts. Een 'wedstrijd' die in het leven werd geroepen als eerbetoon van de koerscommentator die op pensioen moet bij de VRT.

ESTSE WINNAAR

Het concept was duidelijk: na 28 kilometer was op het parcours een lijn getrokken. Wie daar als eerste passeerde, was de winnaar van de Grote Prijs Michel Wuyts. Uiteraard zou dat een vroege vluchter worden. In het VRT-programma Vrede op Aarde is de reportage achter de GP Michel Wuyts voor het eerst getoond en ook de winnaar onthuld. Dat is de Est Oskar Nisu, die achteraf ook een trofee in ontvangst mocht nemen.