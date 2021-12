HERBELEEF: Van Aert opnieuw baas in Dendermonde en scoort 4 op 4, Van der Poel eindigt het dichtst bij rentrée

Wout van Aert had vorig jaar in Dendermonde al geïmponeerd. Van der Poel maakte in uitgerekend deze cross zijn terugkeer in het veld. Ze kleurden samen met Toon Aerts de koers, maar geleidelijk aan kwam er toch afscheiding en haalde Van Aert de bovenhand.

FINISH: Wout van Aert is aan de aankomst en wint voor het tweede jaar op rij in Dendermonde! Het is zijn vierde overwinning van het seizoen, hij nam er aan vier deel. Van der Poel bolt op 49 seconden binnen op een tweede plaats, de derde plek is voor Toon Aerts.

16u05: Vanthourenhout heeft voor de vierde plaats vooral concurrentie van Hermans, maar hij weet de renner van Tormans duidelijk af te houden.

16u01: De voorsprong van Van Aert gaat richting de veertig seconden. Als dat zo verder gaat, zal die toch weer met een hele mooie kloof naar de aankomst kunnen.

15u57: Het podium in deze Wereldbekercross lijkt wel vast te liggen en de volgorde ook, behoudens een grote omwenteling in het slot van de wedstrijd.

15u53: Wout van Aert mag stilaan beginnen dromen van een tweede zege op rij in Dendermonde. Zijn voorsprong bedraagt 24 seconden bij het ingaan van de laatste twee ronden.

15u50: Van der Poel ziet Van Aert nu bijna niet meer rijden. Dat is overigens ook het geval voor Aerts ten opzichte van Van der Poel.

15u46: Van Aert loopt verder uit: het verschil met Van der Poel is 11 seconden, ten opzichte van Aerts is het 19 seconden. Een bepalend moment in de wedstrijd?

15u44: De afscheiding is er nu wel: Van Aert heeft 5 seconden op Van der Poel, 13 seconden op Aerts.

15u42: Deze versnelling van Van Aert is niet min, die pakt zo weer wat seconden.

15u39: Ondertussen weer Van Aert naar de kop, maar alles blijft mogelijk bij die eerste drie. Achter hen rijdt Vanthourenhout op de vierde plaats, Pidcock is momenteel achtste.

15u35: Ze zijn weer samen, de eerste drie in de koers. En nu gaat Van der Poel druk zetten.

15u33: Het blijft licht voordeel voor Van Aert, maar Van der Poel en Aerts geven zich nog niet gewonnen.

15u29: Bij een passage aan de finish heeft Van Aert 5 seconden op Van der Poel en 8 seconden op Aerts.

15u27: Van Aert is los nu. Van der Poel en Aerts doen er goed aan zo snel mogelijk te reageren, als ze kunnen.

15u25: Van Aert geeft de indruk dat hij klaar is om het commando over te nemen. Aerts probeert zijn wagonnetje aan te klampen, voor Van der Poel wordt het nog wat moeilijker.

15u21: Een goede passage van Van Aert en we hebben drie leiders. Van die 'derde Grote' overigens geen sprake vooraan in Dendermonde: Pidcock is gemeld op een veertigtal seconden.

15u18: Van Aert komt in het spoor van Van der Poel. Aerts rijdt daar wel nog een stukje voor.

15u16: Aerts blijft Van der Poel onder druk zetten. Ondertussen is Van Aert opgeschoven naar de derde plaats.

15u13: Van der Poel rijdt in een mum van tijd naar Aerts. Dat oogt al indrukwekkend. Van Aert moet vanop de vijfde plaats een achterstand inhalen.

15u11: Aerts is toch vijf secondjes los.

15u09: Mathieu van der Poel duikt als vierde naar beneden in het zand. Dat is al geen slechte positie voor de wereldkampioen veldrijden.

15u05: De lichten gaan op groen! Een blitzstart is het van Toon Aerts.