Is Michel Wuyts te chauvinistisch? "Dan ben ik inderdaad licht ontgoocheld"

Michel Wuyts is al jaar en dag de stem van de koers voor menig wielerliefhebber.

Maar zoals altijd zijn er ook bij Michel Wuyts voor- en tegenstanders. Die tegenstanders durven Wuyts wel eens te verwijten dat hij soms wat te chauvinistisch is. Iets wat de commentator zelf niet helemaal correct vindt.

"Ik vind het uiteraard fijn als er een landgenoot wint, maar ik vind mezelf niet extreem chauvinistisch", vertelt Wuyts in een uitgebreid interview met ​Wielerflits.

"Maar kijk naar Mathieu Van der Poel in de Gold Race, ik ben zelden zo onder de indruk geweest als toen. Maar ja, als Stuyven na het WK net niet op het podium eindigt ben ik wel licht ontgoocheld", geeft de commentator toe.

Verder heeft Wuyts nog een boodschap voor de mensen die vinden dat Wuyts te chauvinistisch is: "Luister eens naar de Franse of Engelse commentatoren. Die gaan in decibels nog een pak hoger als het over landgenoten gaat", besluit hij.