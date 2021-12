Lucinda Brand heeft het niet onder de markt, maar wint wel voor het derde jaar op rij in Heusden-Zolder

Lucinda Brand heeft haar favorietenrol nog maar eens waargemaakt in het veldrijden. In de Superprestige-cross in Heusden-Zolder was de wereldkampioene net iets sterker dan Fem Van Empel.

Lucinda Brand had er zin in vandaag en al snel reed ze weg, maar ze kreeg nog vier andere rensters mee. Zo gingen Van Empel, Betsema, Vas en Worst mee in haar spoor. In de derde ronde lieten Brand en Van Empel de rest achter. Brand had het knap lastig met haar landgenote, maar de allerlaatste hindernis zorgde ervoor dat de wereldkampioene uiteindelijk toch een kloofje kreeg. Zo wint Brand voor het derde jaar op rij in Heusden-Zolder. Van Empel eindigde op een knappe tweede plaats.