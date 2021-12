Artsen hebben dan toch besloten om Amy Pieters nog niet te laten ontwaken: extra rust geeft betere kans op herstel

De ploegleider van SD Worx liet in een interview bij De Telegraaf nog weten dat Amy Pieters maandag ontwaakt zou worden, maar er is uiteindelijk toch nog niets veranderd. De artsen hebben namelijk besloten om haar nog niet te laten ontwaken.

Er is dan toch beslist om Amy Pieters maandag niet te laten ontwaken. De ploegleider van SD Worx, Danny Stam, gaf het nieuws mee in De Telegraaf (lees HIER meer), maar de artsen gaan haar nog iets langer laten rusten.

Zo laat SD Worx weten dat er beslist is om Pieters nog zeker drie extra dagen te laten rusten. Volgens de artsen zou de extra rust een betere kans op herstel geven. Pieters kwam vorige week donderdag zwaar ten val op training in Spanje en moest daardoor aan haar hoofd geopereerd worden. Ze wordt nu in een kunstmatige coma gehouden.