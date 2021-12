🎥 Mathieu van der Poel kwam in Heusden-Zolder ten val in een bocht, nu zijn er ook beelden van

Mathieu van der Poel moest in Heusden-Zolder opgeven. Maar was hij ook gevallen? Algemeen werd aangenomen van wel, maar uitsluitsel bestond hierover niet. Tot nu. Er zijn beelden opgedoken van de valpartij van Mathieu van der Poel.

Nog voor Van der Poel afstapte, werd opgemerkt dat er bovenaan op de achterkant van zijn shirt vuil zat. Dat wees op een valpartij, maar helemaal zeker was het tot dusver niet dat Van der Poel in de cross in Heusden-Zolder tegen de grond is gegaan.

Uit beelden van Twitterkanaal Cyclocross Social blijkt dat Van der Poel wel degelijk gevallen is. Op de beelden is te zien hoe Van der Poel naast het circuit een scherpe bocht moest nemen en het daarbij misging. Van der Poel moest dan rechtkrabbelen, de fiets bij de hand nemen en zich vervolgens weer op gang trekken.

After the contradicting reports yesterday, here is the proof that Mathieu did crash yesterday pic.twitter.com/2K59iONpJ9 — Cyclocross Social (@Cyclocrosss) December 28, 2021

Is het deze valpartij dat de pijn aan de rug opnieuw doet opspelen bij Van der Poel? Mogelijk. In elk geval was dit de laatste keer dit jaar dat Van der Poel in het veld te zien was. De cross van Loenhout en ook die van Hulst is geschrapt op zijn programma.