Voorlopig geen wijzigingen voor sportwedstrijden na overlegcomité: "De komende dagen zullen we het bekijken"

Na heel wat kritiek van de cultuursector en een tussenkomst van de Raad van State, heeft het overlegcomité beslist om alle maatregelen van voor het vorige overlegcomité opnieuw van kracht te laten gaan voor deze sector. Zo mogen onder meer theaterzalen en bioscopen opnieuw open.

Voor de sportsector zit het anders. Zo wilden de sector dat er opnieuw publiek welkom was bij de sportevenementen, zoals voetbalwedstrijden of bij het veldrijden. Voorlopig verandert er echter niets, maar er kan binnenkort wel verandering.

Het was namelijk te kort dag om nog aanpassingen te doen voor de sportsector. Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft laten weten dat er op het volgende overlegcomité, dat volgende week zal plaatsvinden, gesproken zal worden over de sportevenementen. "Voorlopig verandert er niets, maar de komende dagen zullen we het bekijken", aldus Verlinden en staat te lezen bij Sporza.