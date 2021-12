21-jarige Nederlandse verklaart ongelooflijke succes van SD Worx: "Maakt niet uit wie wint, zolang het één van ons is"

Wat Deceuninck-Quick.Step doet bij de mannen, doet SD Worx bij de vrouwen. Het ongelooflijke succes van deze wielerploeg is te danken aan de geweldige teamspirit. En vooral aan de onbaatzuchtigheid onder de teamgenotes, zo stelt Lonneke Uneken.

Met haar 21 jaar is Uneken één van de jongste rensters in het team. Dat betekent niet dat ze uit de toon valt: ook zij deelde het voorbije seizoen mee in het succes van SD Worx. Uneken behaalde drie overwinningen, ze won onder meer een rit in de Baloise Ladies Tour.

ALS JONGE RENSTER BETER WORDEN

"Toen ik bij de ploeg kwam, ging ik ervan uit dat ik ging werken voor de anderen. Want je bent de jongste en de anderen zijn allemaal supergoed", zegt Uneken aan Cyclingnews. "En ik hou ervan om dat te doen, maar je wilt zelf ook verder ontwikkelen en finales rijden. Maar in deze ploeg maakt het niet uit wie er wint, zolang het één van ons is. Dat is belangrijk, want de jongere rensters kunnen beter worden."

Sowieso steekt Uneken dus heel wat op. "Als je aan de zijde van zo'n sterke rensters rijdt, leer je veel van hen." Voortaan kan ze op Van der Breggen rekenen als ploegleidster in plaats van als teamgenote. "Anna van der Breggen groeit nu ook in haar nieuwe rol, ze helpt graag jonge rensters."