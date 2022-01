🎥 Lucinda Brand komt met duidelijke oproep aan UCI: "Wanneer gaan jullie dit probleem eindelijk oplossen?"

Vooral Ceylin del Carmen Alvarado, die in de achtervolging was op Brand, had hier last van. Op een stuk bergop was er weinig plek en moesten Brand en Alvarado toch voorbij enkele rensters die gedubbeld werden: niet altijd evident.

"Hey UCI, wanneer gaan jullie dit probleem eindelijk oplossen?" Brand valt meteen met de deur in huis. "Moeten we wachten tot wanneer gedubbelde rensters de uitslag van een koers beïnvloeden? Gisteren verpestte het de race van Ceylin! Het gaat niet over deze renster in kwestie, dit gebeurt elke week. Ik contacteerde jullie vorig jaar al met een oplossing, maar er is niets veranderd."

But please let’s solve this together. There is also a big responsibility for us as riders and staff. Let’s remind each other to “get out of the way” when you’re about to be lapped! In the end nobody wants to ruin the race. 4/4