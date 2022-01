📷 Sven Nys bedankt iedereen na spannende wedstrijden op 'zijn' GP en kiest jump van Meeusen als favoriete foto

De GP Sven Nys die doorgaat op 1 januari: toch altijd een speciaal moment voor... Sven Nys zelf. Opnieuw is een geslaagde editie achter de rug, uiteraard tot tevredenheid van Sven Nys, die met een woorde van dank komt op sociale media.

De wedstrijden bij de profs in Baal leverden een aardige dosis spanning op, met Brand die bij de vrouwen Alvarado moest afhouden en bij de mannen leverden Van Aert, Pidcock en Iserbyt een mooie strijd. Voor de clan Nys was er als toetje op de taart de overwinning van Thibau bij de heren beloften.

"Bedankt aan alle renners, organisatie, vrijwilligers, pers en kijkers! De Grote Prijs Sven Nys was dankzij jullie alweer uniek!" Een duidelijke boodschap van een tevreden Sven Nys, die ook nog zijn favoriete foto van de cross deelde.

Bedankt aan alle renners, organisatie, vrijwilligers, pers en kijkers. De #GrotePrijsSvenNys was dankzij jullie alweer uniek! Mijn favoriete foto van de dag. @TomMeeusen @BelgaImage @sncyclingcenter pic.twitter.com/zMIrhFibTn — Sven Nys (@sven_nys) January 1, 2022

Dat was de jump van Tom Meeusen op de gekende bultjes in Baal. Renners met zin voor de spektakelwaarde kunnen daar al eens heel wat hoogte pakken en Meeusen deed alvast zijn duit in het zakje.