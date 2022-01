Puck Pieterse maakt het Lucinda Brand knap lastig, maar wereldkampioene haalt het wel in Hulst

Lucinda Brand is voorlopig niet af te stoppen. Ook in Hulst reed de wereldkampioene namelijk naar de zege. Eenvoudig werd het echter niet, want Puck Pieterse kraakte pas in de allerlaatste ronde.

Lucinda Brand wilde er ook in Hulst snel korte metten mee maken, maar het was buiten Puck Pieterse gerekend. De jonge Nederlandse renster gaf niet af en bleef de hele cross in het zog van Lucinda Brand. De allerlaatste ronde was er echter te veel aan voor Pieterse, want dan moest ze Brand toch laten gaan. De wereldkampioene kwam zo alleen over de streep en heeft op deze manier een nieuwe overwinning beet. Pieterse zelf werd tweede, terwijl Worst op de derde plaats is geëindigd.