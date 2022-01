Tom Boonen duidelijk: "Daar heeft Evenepoel meer van geleerd dan winnen met minuten voorsprong" en "Ze hadden hem in Sjakkamakka moeten laten rijden"

Wat krijgen we in 2022 te zien van Remco Evenepoel en hoe moeten we zijn 2021 nu eigenlijk analyseren? Dat was voer voor de analisten.

"Het was hoog tijd dat Remco zijn eigen limieten leerde kennen. Dat hij eens op de muur reed. Daar leer je meer van dan koersen te winnen met drie minuten voorsprong", aldus Tom Boonen eerder al in Het Laatste Nieuws - dat kan je hier nog een keertje nalezen. Enthousiasme te groot "Hij is zwaar geforceerd geweest. Ook door zichzelf. Hij heeft roofbouw gepleegd op zijn lichaam. Het enthousiasme was te groot. Ook binnen zijn eigen ploeg." "Ik snap niet dat ze hem lieten terugkeren in de Giro. Laat hem eerst een kleine ronde in Sjakkamaka rijden. Maar toch niet de meest hectische koers van het jaar?”