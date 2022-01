🎥 Bekijk de glorietocht van Wout van Aert in 'zijn' Herentals en de strijd Brand-Betsema bij de dames

Het was te denken dat Wout van Aert in 'zijn' Herentals een ferme numero zou opvoeren. Op meer dan een minuut zette hij de tegenstand, we waren erbij om het van op de eerste rij vast te leggen. Ook de damescross lieten we niet aan ons voorbijgaan: Brand won die, voor Betsema.

Lucinda Brand zet dit seizoen cross na cross naar haar hand en dat was in Herentals niet anders. Hieronder zie je hoe de wereldkampioene bezig was haar solo tot een goed einde te brengen. Mede door een lekke band moest Denise Betsema heel wat tijd inleveren. Het was balen voor Betsema, maar ze gaf wel absoluut het volle pond in de achtervolging. Hieronder twee filmpjes die de ongenaakbare Wout van Aert vastleggen op beeld. De Belgische kampioen had op deze momenten alle concurrenten reeds overboord gegooid. Van Aert wachtte dan ook niet lang om dat te doen, de overwinning lag vervolgens op hem te wachten. Achter hem zagen we een mooi duel tussen Tom Pidcock en Toon Aerts. In onderstaand filmpje rijdt Pidcock op plek twee en Aerts op plek drie. Deze posities zouden ze ook behouden.