Alvarado leeft weer op en trekt met hoop en realisme naar Herentals: "Het wordt lastig om Brand te kloppen"

De weken die ze miste in het begin van het seizoen achtervolgen Alvarado nog. Terwijl Brand van zege naar zege rijdt, is het voor Alvarado zoeken naar regelmaat. Maar kijk: in Baal was het verschil tussen hen beiden slechts vier seconden.

"Aan de cross in Baal heb ik een positief gevoel overgehouden. De prestatie die ik daar heb neergezet is stiekem toch een klein bewijsje dat het niet weg is. Maar uiteindelijk was Lucinda (Brand, nvdr.) net iets sterker", vertelt Alvarado aan de organisatie van de X2O-cross in Herentals die woensdagnamiddag volgt.

VOOR IEDER WAT WILS

"Ik vind het een heel tof parcours met voldoende afwisseling", richt Alvarado de blik vooruit. "De looppassage op de Skiberg is zwaar. Ik ga niet zeggen dat ik er echt naar uitkijk, maar ik vind het ook helemaal niet erg. Daarnaast heb je nog een aantal technische passages en stroken waarop je op kracht het verschil kan maken. Voor iedereen is er dus wel wat wils."

Lucinda Brand is opnieuw de favoriete. Alvarado heeft wel vernieuwde hoop, maar blijft tegelijkertijd realistisch. "Het wordt lastig om haar te kloppen. Het is een concurrente die van alle markten thuis is en op dit moment is ze gewoon heel sterk. De vorm van de dag zal belangrijk zijn."