Fayetteville ook voor Toon Aerts unieke gelegenheid: "Jammer dat Wout niet naar WK gaat, biedt ook wel kansen"

De beslissing van Wout van Aert om niet naar het WK te gaan werd ook door Toon Aerts meteen opgemerkt. Voor renners als Aerts is het natuurlijk een enorme kans om op een WK eens een paar posities op te schuiven. En wie weet zelfs om de wereldtitel te pakken.

Toon Aerts kan in elk geval naar de kampioenschappen met de wetenschap dat hij zich om het X2O-klassement geen zorgen te maken: hij deed wat dat betreft een gouden zaak in Herentals. "De bonificaties waren in de eerste ronde best belangrijk voor mij. Nadien vroeg ik aan Wout om over te nemen en hij twijfelde niet. Toen hij de Skiberg naar boven liep, was ik hem al kwijt. Dat was indrukwekkend."

TOFFE WEEK MET BELGIAN CYCLING

Wat denkt Aerts over het forfait van Van Aert voor het WK? "Het is een jammere zaak, want ik rijd wel graag samen met Wout, ook al rijd ik dan meestal niet voor de overwinning. Ook in de week voordien zal hij er niet bij zijn. Die week met de Belgische bond vind ik ook wel tof en dan steek ik ook altijd wel iets op. Langs de andere kant biedt het ook wel kansen voor ons."

Helemaal verrast over het verstek van Van Aert en Van der Poel voor het WK is Aerts niet. "Als er één WK is waarin Van Aert en Van der Poel niet aan de start zouden staan, dan was het dat in Amerika. Ik had het al een beetje ingecalculeerd. Maar in de voorbije weken was ik het wat uit het oog verloren. Want dan ga je van cross naar cross en was ik niet zo meteen met dat WK bezig."

PIDCOCK DE TE KLOPPEN MAN

Geen Van der Poel deze keer als grote tegenstander voor het Belgische kamp. Al zal de favoriet bij uitstek wellicht wel uit het buitenland komen. "Ik denk wel dat Tom Pidcock de te kloppen man zal zijn. Hij rijdt wel veel minder vaak dan Van Aert weg in een eerste ronde."