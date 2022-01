Herboren Thibau Nys pronkt met onverhoopte 3 op 3: "Laat het BK maar komen, ik denk echt dat ik vertrokken ben"

Wat een verschil een paar weken kunnen maken. Thibau Nys is helemaal herboren. Het is onverhoopt hoe hij nu opnieuw de overwinningen opstapelt, terwijl hij het tot eind december nog zo moeilijk had. Qua timing kan dat tellen, met het BK dat om de hoek loert.

"Ik zit in een goede flow. Op training trapte ik goede waarden, maar in de wedstrijden kwam het er niet uit. Plots lukt alles opnieuw", stelt Thibau Nys ook zelf vast. Hoe kan dat nu dat alle puzzelstukjes ineens in mekaar vallen? "Ik heb me eens goed kwaad gemaakt en dat heeft blijkbaar gewerkt. Het is fijn om op deze manier rond te rijden."

PROBLEMEN VOOR RONHAAR MET KLIKPEDAAL

Het zag er even naar uit dat het in Herentals een duel met een ploegmaat zou worden. "Ik was even op pad met Pim Ronhaar. Hij geraakte bijna een halve ronde lang niet in zijn klikpedaal door de kleigrond en toen pakte ik twintig seconden. Een voorsprong die ik kon uitbouwen."

En nu op naar Middelkerke. Met ambitie, dat kan niet anders. "Ik trek naar het BK met het gevoel dat ik niet beter aan de start kan komen. Laat het BK maar komen. Als ik zo blijf rijden, zit de titel erin. Ik denk echt dat ik vertrokken ben."