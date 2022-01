Lucinda Brand kent geen problemen met de concurrentie en haalt vlot de overwinning binnen in Herentals, vierde plaats voor Sanne Cant

Lucinda Brand blijft maar winnen in het veldrijden. Deze middag was de Nederlandse wereldkampioene ook de sterkste in Herentals. Ze haalde het met bijna een minuut voorsprong op eerste achtervolger Betsema. Sanne Cant werd knap vierde.

Denise Betsema was sterk gestart in Herentals, waardoor Brand al snel alle zeilen moest bijzetten. In de tweede ronde kon de wereldkampioene, samen met Sanne Cant, echter aansluiten bij Betsema. Op het einde van deze ronde vond Brand het welletjes en trok ze er alleen vandoor. Niemand kwam nog in de buurt van Brand en zo kon ze al haar zestiende overwinning van het seizoen boeken. Betsema werd tweede op 49 seconden, terwijl Worst het podium kon vervolledigen. Sanne Cant eindigde dan weer op een knappe vierde plaats.