Parijs-Nice maakt bekend welke ploegen mogen deelnemen aan de wedstrijd: Alpecin-Fenix van de partij, twee Franse ploegen krijgen wildcard

Parijs-Nice heeft vandaag bekendgemaakt welke ploegen aan de start zullen mogen verschijnen van de Franse rittenkoers. Uiteraard zijn de 18 UCI WorldTeams, zoals onder meer Quick Step-Alpha Vinyl en Lotto Soudal, van de partij.

Daarnaast zal ook Alpecin-Fenix aan de start verschijnen, aangezien de ploeg op de eerste plaats stond bij de UCI ProTeams in 2021. Ook Arkea Samsic (tweede plaats UCI ProTeams), B&B Hotels - KTM en Team TotalEnergies (wildcards) van de partij.

