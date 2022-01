Thibaut Pinot kaart zijn frustratie aan na tegenvallende jaren: "Vooral in de Tour schrik om ploeg teleur te stellen"

Thibaut Pinot heeft niet de allerbeste jaren achter de rug. Nochtans is hij in de Tour vaak de grote hoop van Frankrijk geweest en is het potentieel er zeker om minstens op het podium te eindigen. Door blessures en andere problemen is het er echter nog niet uitgekomen.

In een gesprek met Ouest-France heeft Pinot het over dat dat met hem doet. "Ik heb niet weinig frustratie in mij. Ik hoop eindelijk bevrijd te zijn. Ik wil emoties geven aan de mensen die me ondersteunen en minder enkel voor mezelf met de fiets rijden." NOG NIET VAAK GEDACHT AAN EINDE LOOPBAAN Ondertussen is de Fransman ook al 31. Lonkt het einde van zijn wielerloopbaan ondertussen dan niet om de hoek? "Ik heb niet dikwijls gedacht aan het einde van mijn carrière", benadrukt Pinot. "Ik heb veel aan de ploeg gedacht." Ook dat weegt mentaal zwaar door: het willen waarmaken voor de ploegmaats die zo hard voor hem werken. "Ik heb altijd schrik om de ploeg teleur te stellen, vooral in de Tour. Ik ben de kopman en ik wil die rol ook opnemen. Zelfs op training wil ik tonen dat ik de patron ben."