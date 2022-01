Wout van Aert schept duidelijkheid rond het WK veldrijden: "Zondag rijd ik mijn laatste cross van het seizoen"

Wout van Aert is in Herentals met een primeur gekomen. Hij heeft duidelijkheid rond het WK veldrijden geschept: het zal een WK zonder hem worden. Zowel Van Aert als Van der Poel zullen dus ontbreken in de VS. Voor Van Aert zal het BK van komende zondag zijn laatste veldrit zijn uit deze winter.

Je zou het haast vergeten: er werd in Herentals ook gewoon een cross gereden. "Tactisch was het vrij simpel. Je had een heel makkelijk deel en daarna een moeilijker deel, met de Skiberg. Van daar heb ik volle bak gereden en zo heb ik ook het verschil gemaakt", reageerde Van Aert op zijn overwinning in de X2O-cross. Tot daar de orde van de dag.

Want er viel wel belangrijker nieuws te melden. "Zondag rijd ik mijn laatste cross van het seizoen", verklapte Van Aert. Waarmee hij dus wilde zeggen dat hij niet naar het WK veldrijden gaat. "De goede vorm van de voorbije weken maakte het iets minder gemakkelijk voor mezelf. Het is nooit een gemakkelijke keuze om zo'n mooie wedstrijd links te laten liggen."

Het ligt niet enkel aan de reis naar Amerika

Het is het WK veldrijden opgeven of hopelijk de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. "Liefst zou ik het allemaal doen. Het veldrijden is één van mijn eerste liefdes. Ik heb van de voorbije crossen ook genoten. We hebben er goed over nagedacht. Het ligt niet enkel aan de reis naar Amerika, maar nu heb ik extra tijd om het voorjaar voor te bereiden."

Het is wel heel erg duidelijk wat het hart van Van Aert het meeste verlangt op sportief gebied. "Ik wil een Monument winnen in het voorjaar. De vorige jaren was dat er niet bij en hopelijk lukt het nu wel."