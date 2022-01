BK veldrijden betekent voor damesteam Vondelmolen-De Ceuster start van samenwerking met Think Pink

Ook om een waardevolle samenwerking in de kijker te zetten, is het BK veldrijden ideaal. Think Pink is zeker een organisatie die veel betekent voor heel veel mensen. Het damesteam van Vondelmolen-Deceuster gaat er dan ook graag mee in zee.

"Het BK 2022 wordt voor het Vondelmolen - De Ceuster - Bonache Cycling Team Dames meteen de kick-off van een nieuw partnership", klinkt het op de website van de veldritploeg. "Het Belgische damesteam slaat namelijk de handen in elkaar met Think Pink en ondersteunt op deze manier de bewustwording rond borstkanker." Dat gaat goed samen, want bij Vondelmolen-De Ceuster rijden ze sowieso met een grotendeels roze outfit. Als vrouwenploeg is de strijd tegen borstkanker zeker een thema waar het graag aandacht aan wil schenken. Think Pink is de nationale borstkankerorganisatie in België die zich dagelijks inzet voor patiënten en hun familie. Onlangs is er ook pas een nieuwe sensibiliseringscampagne op gang gebracht.