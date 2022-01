Eli Iserbyt beseft dat het BK winnen moeilijk zal worden: "Wout steekt er bovenuit"

Zondag is het zo ver. Dan staat het BK veldrijden op het programma in Middelkerke. Met Wout van Aert is er uiteraard één grote topfavoriet, maar daarachter ligt alles dicht bij elkaar voor de podiumplaatsen.

Eén van de kanshebbers voor het podium, is Eli Iserbyt. De renner beseft zelf ook dat winnen moeilijk zal worden zondag. "Wout steekt er bovenuit, maar daarachter ligt alles dicht bij elkaar voor het podium", legde Iserbyt uit in een interview bij Sporza. "Ik ben niet echt fan van het zand, maar ik kan ook niet zeggen dat ik niet goed ben op zo'n parcours, want anders win je niet in Koksijde. Toch moet ik realistisch zijn en voor de tweede of derde plaats rijden. Meer zal moeilijk worden", aldus Iserbyt.