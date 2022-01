X2O Trofee: Aerts kan op beide oren slapen en Van Aert in top vijf, secondenspel bij de dames

De X2O Trofee is inmiddels voorbij halfweg. Het zit er voor Toon Aerts nu wel heel goed uit. Van Aert komt wel de top vijf binnen, maar diens veldritseizoen is weldra ten einde. Aerts vergrootte zijn voorsprong op Iserbyt. Bij de dames heeft Brand Betsema bijna te pakken.

Toon Aerts stond al aan de leiding. Eerste achtervolger Eli Iserbyt heeft al de Wereldbeker op zak. Het was dan ook de vraag: wil Iserbyt nog diep gaan om de kloof te dichten in de X2O Trofee. Voor de cross in Herentals zal dat zeker het plan nog geweest zijn. Na een tegenvallend begin liet Iserbyt het wat lopen, Aerts heeft nu al meer dan vier minuten voorsprong.

Top 5 klassement heren

1. Aerts

2. Iserbyt 4'12"

3. Vanthourenhout 7'32"

4. Van Aert 7'41"

5. Meeusen 11'48"

Top 5 klassement dames

Bij de dames daarentegen is het spanning troef. Denise Betsema had na de Koppenberg een hele mooie voorsprong. Brand was echter al aan het knabbelen aan de achterstand en is met de zege in Herentals heel dicht gekomen. Slechts enkele secondjes scheiden beide dames nog.

1. Betsema

2. Brand 2"

3. Worst 5'34"

4. Alvarado 6'32"

5. Cant 9'22"