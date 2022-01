Sanne Cant onderschat de tegenstand op het BK veldrijden niet: "Ik houd met alles rekening"

Sanne Cant trekt toch weer als grote favoriete naar het BK veldrijden. De tegenstand blijft toch ver achterop als Cant écht goed is. In de eerste plaats hangt het dus van zichzelf af of die dertiende Belgische titel op rij er nu aankomt of niet.

"Sowieso heb ik vertrouwen voor het BK", blikt Sanne Cant vooruit. Dat heeft ze dan onder meer te danken aan een vijfde plek in Loenhout, een zesde plaats in Baal en een vierde plaats in Herentals. Een goed resultaat in drie van de vier laatste crossen, dat belooft. "Ik kan moeilijk zeggen hoe groot het verschil is tussen mij en de anderen. Daar moet ik niet te veel over nadenken."

Al is het wel zo dat vooral Alicia Franck dit seizoen enkele malen voor Cant eindigde. In Hulst lukte Norbert-Riberolle dat ook. De genaturaliseerde renster, die vroeger onder de Franse vlag reed, is misschien een nieuwe X-factor die erbij komt. "Of ik met Norbert-Riberolle rekening houd? Ja, ik houd altijd met alles rekening."

NUMMER 13

Als Cant de tegenstand de baas blijft in Middelkerke, pakt ze haar dertiende titel. Dertien, voor velen een ongeluksnummer. "Ik ben niet bezig met bijgeloof. Dus 13 of niet, dat maakt niet zoveel uit. Een Belgische titel is en blijft een speciaal iets." Als het aan Cant ligt, blijft de tricolore dus van haar. "Het is een mooie trui waar je een heel jaar in rond mag rijden."