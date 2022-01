Voorbije twee jaar liet Peter Sagan ze nog schieten, dit jaar niet meer: "Doel is de voorjaarsklassiekers"

Na twee jaar afwezigheid in het Vlaamse voorjaar (op de Ronde van Vlaanderen na) lijkt Peter Sagen in maart en april van 2022 opnieuw vaker aan de start te zullen staan in Vlaanderen.

Na enkele jaren waarin het seizoen er vaak hetzelfde uitzag, koos Sagan er de afgelopen twee jaren voor om voor de Tour ook nog de Giro te beslechten. Een volledig klassiek voorjaar rijden werd dan al snel onmogelijk. BIj zijn nieuwe ploeg TotalEnergies zal de nadruk op de Giro wat minder zijn. Logisch aangezien het een Franse ploeg is.

"Ik blijf mikken op de voorjaarsklassiekers", vertelt Sagan bij Cyclingnews. "Persoonlijke doelen heb ik minder, ik ben me ervan bewust dat de ploeg me heeft binnengehaald om punten te scoren voor de ranking. In die voorjaarsklassiekers had de ploeg met Turgis, Terpstra, Boasson Hagen en Petit al een goed blok staan en nu kom ik daar nog eens bij met Oss en Bodnar", somt Sagan op.

Sagan mag dan wel de groene truien aaneen gerijgd hebben in het verleden, zijn Frans is altijd achtergesteld geweest tegenover zijn Italiaans. "Toch voel ik me goed in de ploeg, er heerst een familiale sfeer. Ik weet dat ik binnen de ploeg mijn verantwoordelijkheden heb en die zal ik niet uit de weg gaan", besluit de drievoudige wereldkampioen.