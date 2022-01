Yves Lampaert zeer ambitieus voor komend seizoen: Parijs-Roubaix winnen en hij wil er ook bij zijn in de Tour en op het WK

Bij Quick Step-Alpha Vinyl hebben ze heel wat talent rond rijden en één van de sterkhouders binnen de ploeg is Yves Lampaert. Onze landgenoot is ook zeer ambitieus naar komend seizoen toe.

Op de mediadag van Quick Step-Alpha Vinyl had Focus-WTV een interview met Yves Lampaert. Het ging daarin over de doelen van onze landgenoot. Zo zou hij graag een klassieker winnen komend seizoen en als hij dan één klassieker moet kiezen, is het Parijs-Roubaix.

Daarnaast zou Lampaert ook graag aan de start verschijnen in Kopenhagen, waar komend seizoen de grote start is van de Tour de France. Tenslotte zou Lampaert zijn seizoen nog op een mooie manier willen afsluiten met een selectie voor het WK.