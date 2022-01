Dennis beschouwt titel niet als vanzelfsprekend: "Één van de moeilijkste wedstrijden om te winnen"

De eerste titel van het jaar voor een wegrenner gaat naar Rohan Dennis. Die kroonde zich tot nationaal kampioen tijdrijden in Australië. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het volgens de nieuwe kampioen helemaal niet.

"Nationaal kampioen worden is altijd mooi. Dit is voor Australiërs één van de moeilijkste wedstrijden om te winnen", zegt Dennis in een reactie op zijn behaalde titel. "Dat heb ik al laten zien door twee keer aan de start te komen als wereldkampioen en niet te winnen."

Zijn vorige nationale tijdrittitel dateerde al van 2018. Door nu wel Australisch kampioen tijdrijden te worden, is hij meteen goed begonnen aan zijn passage bij zijn nieuwe ploeg. "Jumbo-Visma geeft veel vertrouwen. Het was belangrijk om goed binnen te komen door respect te tonen en meteen te presteren."

Het tijdritkampioenschap is achter de rug, nu is het op naar het kampioenschap op de weg van komende zondag. Zijn ploegmaat Chris Harper staat dan ook aan de start. "Ik hoop dat het een even toffe dag wordt voor zowel Chris als voor mezelf."