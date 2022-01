Enkele aanpassingen bij de Ethias Crossen: geen Poldercross, Waaslandcross wordt afsluiter

Er worden enkele aanpassingen doorgevoerd op de kalender van de Ethias Crossen. Zo zal er door de coronamaatregelen geen Poldercross plaatsvinden. De Waaslandcross wordt dan weer de afsluiter.

Normaal gezien stond er op 5 februari in Kruibeke de Poldercross op het programma, maar door de huidige coronamaatregelen kan de wedstrijd niet doorgaan. Daardoor zal volgens Het Laatste Nieuws de Parkcross van Maldegem op deze datum doorgaan.

Wat er ook bij komt in de Ethias Crossen, is de Waaslandcross. Deze cross is normaal gezien een losse wedstrijd, maar dit seizoen zal het dus de afsluiter worden in de reeks Ethias Crossen. Deze wedstrijd vindt op 19 februari plaats.