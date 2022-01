Lucinda Brand is zonder te koersen dit weekend zeker van eindzege in de Wereldbeker veldrijden

Dat kan Lucinda Brand dan ook weer afvinken: ze is zeker van de eindzege in de Wereldbeker. Die eindzege viert ze overigens niet eens op de fiets. Door het forfait van Denise Betsema voor de manche in Flamanville kan Brand niet meer ingehaald worden.

Lucinda Brand komt zelf ook niet in actie in Flamanville, dat had zij eerder al laten weten. Elke manche zijn er veertig punten te verdienen. Momenteel is het verschil tussen Brand en eerste achtervolgster Betsema 59 punten. Mits winst in Flamanville kon Betsema dus naderen tot op 19 punten van Brand.

Dat had voor een bloedstollende laatste Wereldbekercross gezorgd in Hoogerheide. Van zulk scenario komt niets in huis, want Betsema heeft zelf nood aan een weekendje rust. Aangezien er nadien slechts één Wereldbekermanche meer op het programma staat en er dan dus maar 40 punten te verdienen zijn, is de beslissing over eindwinst meteen gevallen.

WINNARES VAN 6 MANCHES OOK EINDWINNARES

Ook de rensters die wel meedoen in Flamanville kunnen Brand niet meer bijhalen, hun achterstand is reeds te groot. Met een totaal van 402 punten is de eindzege voor de wereldkampioene dus een feit, Brand won dan ook zes van de eerste dertien manches .