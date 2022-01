Jungels weer optimistisch na moeilijke periode en operatie uit 2021: "Ik ben vanaf nul moeten herbeginnen"

Bob Jungels hoeft u zeker nog niet af te schrijven. Ja, 2021 was moeilijk, en er kwam zelfs een operatie aan te pas toen bij de Luxemburger een vernauwing van de dikke darm werd vastgesteld. Jungels is klaar om er een veel beter 2022 van te maken.

"Ik ben vanaf nul moeten herbeginnen, maar het is heel snel gegaan", zegt Jungels bij L'essentiel over de periode na zijn operatie. "Nadat ik hervatte in de Ronde van Luxemburg, heeft mijn lichaam goed gereageerd." Jungels kon hierna nog twee koersen uitrijden, 2022 zou een jaar moeten worden zonder fysieke problemen."

GOEDE WAARDEN GEVEN VERTROUWEN

"Op basis van mijn waarden op training, ben ik optimistisch voor dit nieuwe hoofdstuk", klinkt het positief. "Dat geeft vertrouwen voor het nieuwe seizoen. Ik hoop nog altijd één van de kopmannen te zijn, maar je weet niet hoe de vorm gaat evolueren, dus ik blijf voorzichtig."

Bob Jungels is er zelf alvast helemaal van overtuigd dat hij die moeilijke periode na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick.Step achter zich heeft gelaten. "Ja. Ik zie dit als een tweede kans."