Winnares reageert na een-tweetje met concurrente: "Sliepen samen op de kamer en hadden een plan gemaakt"

Fem van Empel heeft haar tweede wereldbekerzege van haar carrière beet. En daar was ze uiteraard tevreden mee achteraf.

"Ik wist dat de sprint een van mijn sterkste punten was, Puck en ik waren gelijkwaardig aan elkaar dus ik wist dat er kansen lagen omdat het wind tegen was", aldus van Empel bij Sporza.

Pas juichen als je over de meet bent

"Ik zag dat ze er nog niet was. Je moet pas juichen als je over de meet bent", aldus de 19-jarige Nederlandse.

"Het spel met de balken? We maakten gisteren een plan om met twee weg te raken en we wisten dat het onze kans was. We sliepen met elkaar op de kamer en hadden een plan gemaakt."