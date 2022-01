Britse selectie voor het WK veldrijden is bekend: Pidcock moet schitteren bij de mannen, Bäckstedt topfavoriete bij de junioren

Binnenkort staat het WK veldrijden op het programma in het Amerikaanse Fayetteville en de selectie van Groot-Brittannië is nu bekend voor deze wedstrijd. De blikvangers zijn Tom Pidcock en Zoe Bäckstedt.

In het Amerikaanse Fayetteville is het naast onze landgenoten ook uitkijken naar enkele buitenlandse toppers op het WK veldrijden. Zo is Tom Pidcock uiteraard de kopman in de Britse selectie. Zijn ploegmaats worden volgens Wielerflits Ben Turner en Thomas Mein.

Een Britse renster om naar uit te kijken is Zoe Bäckstedt. Zij mag echter nog niet deelnemen aan de wedstrijd bij de elite vrouwen, maar zij is wel de grote favoriete om de wereldtitel te behalen in haar categorie: de juniorenvrouwen.