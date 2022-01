Roglič en Vingegaard rijden tijdens het Vlaamse openingsweekend in Frankrijk

Primož Roglič en Jonas Vingegaard gaan zich al vroeg in het seizoen al eens in Frankrijk tonen. Ook in de Tour zullen we hen zeker aan het werk zien: beiden eindigden ze al eens tweede. Eerst komen er voor hen een paar eendagskoersen op Franse bodem aan.

De Franse krant L'Équipe kondigt aan dat de Sloveen en de Deen aan de start zullen staan van de Boucles Drôme Ardèche. Onder die naam vallen zowel de Ardèche Classic en de Drôme Classic, twee aparte eendagskoersen, die doorgaan op respectievelijk 26 en 27 februari. VOORBEREIDINGSWEDSTRIJDEN Jumbo-Visma is één van de WorldTour-ploegen die dan present tekent en brengt dus Roglič en Vingegaard aan de start. Voor hen zullen het voorbereidingswedstrijden zijn voor belangrijkere afspraken die nadien volgen. Dan gaat het in het geval van Roglič over Parijs-Nice en bij Vingegaard over Tirreno-Adriatico. Het weekend van de Boucles Drôme Ardèche is tevens het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen, met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne die dan op het programma staan.