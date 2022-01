BREAKING: Knoop rond Thibau Nys en WK is doorgehakt!

Na de val op het BK in Middelkerke leek het uitgesloten dat Thibau Nys het WK in Fayetteville zou halen, maar de voorbije weken werden de signalen steeds hoopvoller. Nu is er uitsluitsel.

"Thibau Nys zal op zaterdag 29 januari aan de start staan van het WK veldrijden voor beloften", aldus Baloise Trek. Training doorslaggevend "Na een lange training op dinsdag werd de knoop doorgehakt in samenspraak met de ploegleiding. Zijn schouderblessure is voldoende hersteld om competitief te zijn."



In Hamme tijdens de Flandriencross zal Nys alvast zijn wederoptreden maken, alvorens af te reizen naar de USA.