Douglas Ryder speelde het deze keer niet klaar met Qhubeka: "Eigenares NextHash al een maand niet gehoord"

Douglas Ryder slaagde er al een paar keer in een doorstart te maken op WorldTour-niveau. Qhubeka belandde aan het einde van 2021 opnieuw in een weinig benijdenswaardige situatie, door het vroegtijdig afhaken van cosponsor NextHash.

Een opvolger voor NextHash werd niet gevonden. Deze keer werd dus geen WorldTour-licentie behaald, Qhubeka moet een niveau lager verder doen. "We hebben met 200 bedrijven gesproken, passeerden langs 10 marketingagentschappen in de sportwereld en we presteerden goed in 2021. Ik vind het natuurlijk ongelooflijk triestig dat we geen belangrijke partner aan boord konden halen", zegt Douglas Ryder aan CyclingTips.

UITSTEL NA UITSTEL

De teambaas deed het verhaal over hoe het zo verkeerd kon lopen. "Als NextHash volledig had betaald, hadden we oké geweest. De betalingen zijn laattijdig en dat doet onze staff en onze renners pijn. Het was uitstel na uitstel na uitstel. We hebben de eigenares van NextHash tot op de dag van vandaag al een maand niet gehoord."

Dat is Ana Benčič, maar die is dus in geen velden te bespeuren. "We hebben mensen binnen haar team wel al gehoord, maar haar nog niet. De laatste telefoongesprekken die ik met haar voerde, vonden plaats begin december. Er zijn toen veel engagementen nagegaan en er is een tijdslijn opgesteld om de resterende betalingen te doen. En die zijn niet uitgevoerd."