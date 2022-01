Veldrijden mag hoopvol toeleven naar volgend Overlegcomité met oog op terugkeer van publiek

Voorbije zondag in Frankrijk was het nog eens een cross met publiek. Het veldrijden mag ook in België weldra de terugkeer van toeschouwers verwachten. Dat is tenminste hoe de zaken er momenteel voor staan. Vrijdag is er opnieuw een Overlegcomité.

Het was al vaak voor de cross met een bang hartje afwachten voor die Overlegcomité's. Nu kan het er eens één worden met goed nieuws. De reden daarvoor is de coronabarometer die er nu toch uiteindelijk zou moeten doorkomen. Dat was tot dusver nog niet het geval, hoewel het hulpmiddel al sinds een vroege fase in de coronacrisis ter sprake kwam. CORONABAROMETER In het voorstel zoals het voorlopig op tafel ligt, zouden toeschouwers bij sportwedstrijden outdoor steevast toegelaten zijn in de coronabarometer. Als die coronabarometer op het volgende Overlegcomité effectief voorgesteld wordt, kan dat dus de terugkeer van het publiek betekenen bij veldritten in België. De voorbije weken gingen in ons land veldritten zonder publiek door, nadat dit op het Overlegcomité van 22 december 2021 opgelegd werd. Onder meer het BK veldrijden ging door zonder veldritfans.