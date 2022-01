VOORBESCHOUWING: Alexander Kristoff de hoop om Intermarché-Wanty-Gobert op de kaart te zetten in klassiekers

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden in eerste instantie de Belgische ploegen onder de loep. Vandaag: Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

SAMENSTELLING PLOEG Van liefst elf renners werd afscheid genomen aan het einde van 2021. Vanspeybrouck, De Winter en De Plus stopten. Danny van Poppel, Eiking, Koch en Kreder vonden elders onderdak. Ook de contracten van Lammertink, Minali, Bellicaud en Evans werden niet verlengd. Kristoff, Petit, Claeys, Bystrøm, Thijssen, Goossens, Peák, Johansen, Huys en Page komen het team vervoegen. PLUSPUNTEN Vorig jaar was het een overgangsseizoen en dat is Intermarché-Wanty-Gobert uiteindelijk prima doorgekomen. Achter de schermen wordt er ook nog altijd verder gewerkt aan de structuur en de omkadering van de ploeg. Intermarché-Wanty-Gobert zou zijn groei dus verder moeten kunnen zetten in zijn tweede jaar in de WorldTour. Bij de nieuwe namen zitten toch heel wat ervaren mannen die het klappen van de zweep kennen. Met daarnaast bijvoorbeeld een Kobe Goossens die zeker het potentieel heeft om nog beter te worden. Blikvanger is uiteraard Alexander Kristoff. Als hij zijn beste niveau nog eens kan halen, kan de ploeg écht meespelen in de klassiekers. MINPUNTEN Meestrijden voor de prijzen is één zaak, maar echt winnen blijft moeilijk. Dat was ook vorig jaar te zien. Er zijn bij de concurrentie nu ook eenmaal teams met meer middelen. Het vertrek van Danny van Poppel is toch een aderlating, want hij reed een sterk 2021. Het is ook geen toeval dat Bora-Hansgrohe de Nederlander een contract aanbood. X-FACTOR De blikken zullen toch voornamelijk gericht zijn op Alexander Kristoff. De Noor kende een minder 2021, maar kan het toch een geslaagd huwelijk worden tussen hem en Intermarché-Wanty-Gobert? Zoja, dan heeft het een favoriet in wedstrijden waarin het voordien vrede moest nemen met een bescheiden rol. Indien niet, dan blijft het zaak om de koers voldoende kleur te geven.